В Уссурийске объявили набор в новый современный IT-колледж

В Уссурийске объявили набор в новый современный IT-колледж

В Уссурийске открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОР". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

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