Бывший физио Джоковича: «Из-за постоянных разъездов я пережил несколько сердечных приступов. Меня реанимировали четыре раза»

Мильян Аманович постоянно сопровождал первую ракетку мира около 15 лет. В середине 2022-го Аманович перестал ездить с сербом и стал работать в теннисном центре Джоковича в Белграде «Из-за постоянного стресса от разъездов в туре в 2017-м я пережил несколько сердечных приступов.