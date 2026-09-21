Роддома теперь нерентабельны!?

Онегина Надя Оптимизация медицинских учреждений продолжается, на фоне громких речей о повышении рождаемости абсурднее всего выглядит ликвидация роддомов по причине.
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