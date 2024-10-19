Пленный боец ВСУ: командование сказало, что эвакуации из-под Курска нет

Отправленные в Курскую область украинские военные были проинформированы командованием о невозможности эвакуации с российской территории, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль на видео, обнародованном Минобороны РФ.
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