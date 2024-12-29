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Илон Маск назвал появление русской ядерной установки на Луне интересным

Илон Маск назвал появление русской ядерной установки на Луне интересным

Илон Маск прокомментировал появление на Луне русской атомной электростанции.Предприниматель Ильн Маск одним словом прокомментировал сообщение о том, что к 2035 году планируется доставить на Луну русску атомную электростанцию.

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