Илон Маск назвал появление русской ядерной установки на Луне интересным

Илон Маск прокомментировал появление на Луне русской атомной электростанции.Предприниматель Ильн Маск одним словом прокомментировал сообщение о том, что к 2035 году планируется доставить на Луну русску атомную электростанцию.
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