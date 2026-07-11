Минобороны РФ: "Герани" уничтожили склады ВСУ в Днепре и Запорожье

Минобороны РФ заявило о успешной операции "Гераней" в Днепропетровской и Запорожской областях. Были уничтожены склады горюче-смазочных материалов ВСУ, что вызвало разрушение объектов и сильное возгорание.
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