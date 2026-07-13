"Бежевые мамы" опасны для детей, — заявило Минпросвещения

Почему тренд негативно влияет на развитие малышей, объяснили специалисты. Популярный тренд так называемых "бежевых мам" — родителей, отдающих предпочтение нейтральной палитре и избегающих ярких цветов — может отрицательно повлиять на развитие ребёнка.
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