"Бежевые мамы" опасны для детей, — заявило Минпросвещения

Почему тренд негативно влияет на развитие малышей, объяснили специалисты. Популярный тренд так называемых "бежевых мам" — родителей, отдающих предпочтение нейтральной палитре и избегающих ярких цветов — может отрицательно повлиять на развитие ребёнка.