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Царьград

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"Бежевые мамы" опасны для детей, — заявило Минпросвещения

"Бежевые мамы" опасны для детей, — заявило Минпросвещения

Почему тренд негативно влияет на развитие малышей, объяснили специалисты. Популярный тренд так называемых "бежевых мам" — родителей, отдающих предпочтение нейтральной палитре и избегающих ярких цветов — может отрицательно повлиять на развитие ребёнка.

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