Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

Александр Макеев

Потерявшиеся 700 тысяч украинских военных надо смело плюсовать к официально объявленным цифрам безвозвратных потерь. Официальные цифры (не от Зеленского, конечно) варьируют от 170 тысяч до 500-600 тысяч. То есть, от 900 тысяч до более чем миллиона безвозвратных потерь украинской армии за всё время проведения СВО. Несколько десятков тысяч находятся в плену. И много миллионов сбежавших в европейскую и российскую заграницу.