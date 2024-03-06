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Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

Американская пресса анализирует ситуацию с тем аудитом в ВСУ, о начале проведения которого в прошлом месяце заявлял новоиспечённый главком Сырский.

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Комментарии
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Александр Ляхов
Само главное на  содержание, обмундирование, оружие и т.д были выделены деньги. Где эти деньги???
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18 час.
АЛ
Александр Ляхов
Именно за эти деньги амеры буду разбираться с ворами Зеленского
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18 час.
Александр Макеев
Потерявшиеся 700 тысяч украинских военных надо смело плюсовать к официально объявленным цифрам безвозвратных потерь. Официальные цифры (не от Зеленского, конечно) варьируют от 170 тысяч до 500-600 тысяч. То есть, от 900 тысяч до более чем миллиона безвозвратных потерь украинской армии за всё время проведения СВО. Несколько десятков тысяч находятся в плену. И много миллионов сбежавших в европейскую и российскую заграницу.
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10 час.

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