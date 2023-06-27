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Дадонов подписал 2-летний контракт с «Далласом» на 4,5 млн долларов

Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано на два года, зарплата – 2,25 миллиона долларов в год. Российский хоккеист присоединился к «Старс» по ходу минувшего сезона, перейдя в команду перед дедлайном.

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