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В Москве состоится презентация двух антологий итальянской литературы

В Москве состоится презентация двух антологий итальянской литературы

29 марта в Чеховском культурном центре библиотеки им. А.П. Чехова в Москве состоится презентация двух антологий: «Новая итальянская поэзия с 1980-го до наших дней» и «Итальянская проза нового тысячелетия», сообщает пресс-служба библиотеки.

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