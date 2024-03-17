В Москве состоится презентация двух антологий итальянской литературы

29 марта в Чеховском культурном центре библиотеки им. А.П. Чехова в Москве состоится презентация двух антологий: «Новая итальянская поэзия с 1980-го до наших дней» и «Итальянская проза нового тысячелетия», сообщает пресс-служба библиотеки.