Новое решение правительства РФ за которое я ему лично очень благодарен

Темы дняПолитикаНовое решение правительства РФ за которое я ему лично очень благодарен автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваНе верюВКВладимир Кудров!!!Александр ИвановХрень!Владимир ФердманДва года назад Путин возмущался стоимостью гречки в 51 руб./кг и цены были снижены. Сегодня 110 руб/кг и уже никто не возмущается - менеджеры выдрессировали правительство и отбивают свое. А теперь им стало проще - правительство видит только до Урала - дальше горы все загораживают.SSSasha Sokolovтак инфляция сегодня а в прошлый год разовое повышение...поняли?,вроде ты Еврей а элементарного не догоняешь))Сергей Федосеев...евреи бывают и хорошие и плохие... как и везде во всём мире...Anna Kadaner (Горелик)Где уж нам, евреям, до русских в правительствеВладимир ФердманЕсли инфляция 100 % то по Вашей версии Росстат является самым великим дезинформаторомSSSasha Sokolovне понимаю твоего ответаSSSasha Sokolovне все с русскими фамилиями являются Русскими кто то берет фамилию МатериВКВладимир КудровМожно понять, если сравнить приведенные Вами цены речки. Попробуйте, Саша. )))SSSasha Sokolovо какой речке речь? и почем у вас речки?ВКВладимир КудровВиноват, Саша, исправляюсь: Гречка, стоила 51 р/кгВКВладимир Кудровстало 110 р/ кг. Инфляция примерно 101%.SSSasha Sokolov51 руб,это год назад? или в сентябре этом?ВКВладимир Кудров"51 руб,это год назад? или ..." Не знаю, Саша. Это же Вы привели.SSSasha Sokolovкароч, нет толку выяснять,что да почему, цена сегодня у вас в магазине есть,резко вниз никто уже не опустит,живите как естьСергей ЯминовОткуда у Вас такая странная ненависть ко всему хорошему ?SSSasha Sokolovсерега ты кому отвечал? автор не читает ,никогда и не отвечает))Anna Kadaner (Горелик)А что имеено хорошего в инфляции и повышении цен?Сергей ЯминовПодобные изменения происходят во всем Мире, а Россия это часть Мира, независимо от политических пристрастиях недалеких коммуняк.igor smirnowтолько при коммуняках цены снижалисьСергей ЯминовА почему я не видел снижения цен ? А наоборот, при "дорогом Леониде Ильиче", под новой упаковке продукта, цена уже была в строну увеличения цен, хотя продукт был тот же. А вот при нелюбивом Хрущеве, Хлеб в столовых был бесплатным, это я хорошо помню. Но при новом "царе", в столовых снова Хлеб стал платным. Так, что не все однозначно !Адольф ПешковЕсли для правительства, то - повышение ВВП.Адольф ПешковИ независимо от злобного твоего лая. Одна большая разница между тобой и коммуняками - прихоть элиты и плановое ведение деловой жизни.igor smirnowСергей Яминов тявкнул и быстрей закрыватьсяСергей ЯминовПозволь не согласится с твоим привычным бредом из агиток, но я привык верить только своим глазам. В этом большая разница между мной честным человеком и тобой мракобесом !Сергей ЯминовВы человеконенавистники ничтожны, перед трудоголиком и порядочным Путиным, и поэтому никто вас не будет помнить добрым словом, кроме презрения к Вам ничтожествам !igor smirnowСергей Яминов моська сранаяВладимир ФердманНазывать вредные вещества, применение которых укорачивает жизнь мне не кажется хорошим. (В России смертность на душу населения находится на 204 месте в мире - далеко после Узбекистана и Индии) Уже многие брендовые продукты из России не пропускают в Европу из-за вредности, в том числе и наличия ингредиентов пальмового масла, которые в Европе из пищевых сортов удаляются.Сергей ЯминовОткуда пальмовое масло может быть в России в таких больших количествах ? А может дело в агитках коммуняк ? Насколько я хорошо знаю эту тему, у нас в Тюменской области такого нет, потому что за этим следит не только Потребнадзор местный, но и Общественники из простых людей, а их не обманешь.Гаражный кооператив ЛАДАКогда в дискуссии крыть нечем, всегда переходят к личностям и оскорблениям оппонентов.Гаражный кооператив ЛАДАНаличие и состав жиров в продуктах может определить только лабораторный анализ, а наличие пальмы только специальный анализатор хим.состава. Этих приборов и спецов просто НЕТ, от фразы "СОВСЕМ НЕТ" среди всяких общественников, да и в областных Потребнадзорах приборов и спецов не держат. Там только брехунов содержат.Сергей ЯминовУ нас в г.Тюмени очень большая и современная подобная Лаборатория, тем более, наша Тюменская область самая богатая, и имеет многие возможности, для разоблачения любого Фейка. Тем более, плохой пример ("белые каски"), всегда заразителен !Сергей ЯминовЭто Вы правильно заметили. Вот и заметьте, кому не нравится неудобная Правда, те не жалеют "грязи" для меня, но мне в старости поздно менять убеждения !Владимир ФердманВсе правильно У нас это разрешено и не проверяетсяВКВладимир Кудров"при "дорогом Леониде Ильиче" При дорогом Леониде Ильиче, Сергей коммуняк уже не было. Вы поздно родились, видимо.Сергей ЯминовВы имеете в виду настоящих коммунистов, или членов КПСС, при "дорогом Леониде ильиче" ? Кстати мне 67 лет.ВКВладимир КудровЧетырежды "герой" (2 ордена и 1 медаль на Параде Победы) никак не коммунист. К вашему совершеннолетию коммунисты вымерли, А мне 84 года.SSSasha Sokolovотказаться от масла нельзя,а рак он и по др причинам появляется в вас читателиВладимир Фердмансогласен. Россия применяет более 200 пищевых добавок, запрещенных в ЕвропеНиколай ПетровМожет потому наши продукты в Европе считаются лучше ?Николай ПетровНиколай ПетровНиколай ПетровSSSasha Sokolovты живой как и все остальные читатели ну не ешь эти 200 добавокВладимир ФердманВозможно только при ведении натурального хозяйстваВладимир Фердмантак уже многие возвращают назад - не проходят контрольНиколай ПетровА европейские и американские с ГМО, вообще в Россию не завозят.Николай ПетровРоссийские гипермаркеты "MERE" в Германии не успевают загружать стеллажи продуктами российского производства. Всё раскупается .Гаражный кооператив ЛАДАКонечно нельзя отказаться от пальмы! Индонезия - страна "любимая" с советских времён. В СССР и Россию сплавляет все отходы, а чистяк идёт в США и Гейропию.Владимир ФердманВ этом году Германия вернула брендный башкирский мед в связи с содержанием вредных инградиентов Австрия вернула мороженое, в котором оказались вызывающие рак инградиенты пальмового масла. А у нас все это проходит.Владимир Фердмантак у нас и своих хватаетНиколай ПетровВернули продукцию недобросовестных производителей. Нормальное дело. Как и Россия часто возвращает. Если , конечно, вы не врёте. Не нашёл в сети этого "события".SSSasha Sokolovты живое судя по фото которое ты тут выставило, вот и живи дальше, и не ной...или ты вагоно гаражно-багажное...существо так масло тебе не вредит...образ странно выбранное для себяSSSasha Sokolovты любитель меда,интересно зачем он тебе?Гаражный кооператив ЛАДАВ таких писаниях чаще всего отмечаются защитники того, что пытаются ограничить или делают вид, что пытаются ограничить законом власть предержащие или защитники власть предержащих. Переходы на личности говорят об отсутствии знаний и фактов.SSSasha Sokolovкакие в Оно факты ,про пальмовое масло,это что новость?,очнись багажное)))....кто что пытается ограничить,о чем речь Оно писало?Владимир Фердманв 120 блюдах моей кухни он присутствуетВладимир Фердманэто не вчера было. А вот эпизод этой зимой. Около магнита 4 люка теплотрассы, на которых греются бродячие собаки и около них валяются сосиски, но собаки их не воспринимают как еду и не потому, что сытые - хлеб простой съедают.Николай ПетровКак же вы не померли до сих пор?SSSasha Sokolovя рад очень приятного аппетитаВладимир Фердмантак я сначала собаке даю попробовать. Если съедает, то и сам емСергей Читаловвласти , они же владелцы крупного бизнеса травят народ из-за сверхприбылиНиколай ПетровНе врите.Елена МатвееваУ антиваксеров все привитые заразные... А у пальмофобов кругом пальмовое масло. Они его скоро в чае и сахаре найдут, бедняжки.... И все нищают очень стремительно! Но полки в супермаркетах опустошают регулярно. 😊😊😊Альбина КолесниковаПоживём и увидим.Любовь ИвановаА поживем!?ИИринаПишут ,что ввоз пальмового масла в РФ -это бизнес спикера Госдумы Володина . Если это так ,то ничего не изменится .Любовь ИвановаЯ убеждена, что ничего не изменится. Замешаны слишком" высокие" люди и большие деньги.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНТравить не перестанут. Просто увеличатся взятки чиновникам и снова вырастут цены на пальмомасловую продукцию.МНМатвеев НиколайПриняли закон о вреде пищи, и что дальше.... А где план об исправлении, кто будет исполнять и как будет этот человек за неисполнение этого плана? Пробалаболили и точка? А аффтор уже лежит у ног правительства за хорошие словеса!bianka БелаяАвтор из стаи, которая с пальмы слезла и не может успокоиться.Александр СвяткинНам уже обещали и рыбу дешевую напрямую с моря на прилавки, и сельхозпродукцию минуя посредников, и усиления контроля за алкоголем. Короче эту очередную лапшу мы в очередной раз схаваем и будем жрать дальше пальму. Там крутятся такие баснословные деньги и чтобы продажные депутаты упустили такой куш, это вряд ли.Елена КозловаПлесень уже не знает, за что уцепиться, чтобы, под видом поддержки, пнуть власть. Смиритесь уже, убогие, к власти вам не вернуться!Гаражный кооператив ЛАДАСамое интересное во всём базаре по поводу и без то, что Россия производит подсолнечника и чистого подсолнечного масла столько сколько в СССР только мечталось, и всё идёт мимо. Сами производители пальмового масла в Индонезии, не употребляют в пищу свою продукцию, а подсолнечник кушают с удовольствием.Ttertadani3103KOZLOVA, U TEBYA GOVORASCHAYA FAMILIYA, HOTYA YA SCHITAYU, CHTO TEBE PODOYDET BOL'SHE PIDORASOVA, ILI MUDADZE! PODSTILKA PRODAZHNAYA!!ЕШЕлена ШуваловаЯ так и не поняла, за что автор благодарит правительство. Если берётесь писать, так вразумительно и грамотно. Сплошные ошибки.Леонид АлексеевУ автора видимо уже вместо мозгов пальмовое масло!!!Комментировать
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