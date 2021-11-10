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Новое решение правительства РФ за которое я ему лично очень благодарен

Новое решение правительства РФ за которое я ему лично очень благодарен

автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Наталья Андросова
Не верю
Владимир Кудров
!!!
Александр Иванов
Хрень!
Владимир Фердман
Два года назад Путин возмущался стоимостью гречки в 51 руб./кг и цены были снижены. Сегодня 110 руб/кг и уже никто не возмущается - менеджеры выдрессировали правительство и отбивают свое. А теперь им стало проще - правительство видит только до Урала - дальше горы все загораживают.
Sasha Sokolov
так инфляция сегодня а в прошлый год разовое повышение...поняли?,вроде ты Еврей а элементарного не догоняешь))
Сергей Федосеев
...евреи бывают и хорошие и плохие... как и везде во всём мире...
Anna Kadaner (Горелик)
Где уж нам, евреям, до русских в правительстве
Владимир Фердман
Если инфляция 100 % то по Вашей версии Росстат является самым великим дезинформатором
Sasha Sokolov
не понимаю твоего ответа
Sasha Sokolov
не все с русскими фамилиями являются Русскими кто то берет фамилию Матери
Владимир Кудров
Можно понять, если сравнить приведенные Вами цены речки. Попробуйте, Саша. )))
Sasha Sokolov
о какой речке речь? и почем у вас речки?
Владимир Кудров
Виноват, Саша, исправляюсь: Гречка, стоила 51 р/кг
Владимир Кудров
стало 110 р/ кг. Инфляция примерно 101%.
Sasha Sokolov
51 руб,это год назад? или в сентябре этом?
Владимир Кудров
"51 руб,это год назад? или ..." Не знаю, Саша. Это же Вы привели.
Sasha Sokolov
кароч, нет толку выяснять,что да почему, цена сегодня у вас в магазине есть,резко вниз никто уже не опустит,живите как есть
Сергей Яминов
Откуда у Вас такая странная ненависть ко всему хорошему ?
Sasha Sokolov
серега ты кому отвечал? автор не читает ,никогда и не отвечает))
Anna Kadaner (Горелик)
А что имеено хорошего в инфляции и повышении цен?
Сергей Яминов
Подобные изменения происходят во всем Мире, а Россия это часть Мира, независимо от политических пристрастиях недалеких коммуняк.
igor smirnow
только при коммуняках цены снижались
Сергей Яминов
А почему я не видел снижения цен ? А наоборот, при "дорогом Леониде Ильиче", под новой упаковке продукта, цена уже была в строну увеличения цен, хотя продукт был тот же. А вот при нелюбивом Хрущеве, Хлеб в столовых был бесплатным, это я хорошо помню. Но при новом "царе", в столовых снова Хлеб стал платным. Так, что не все однозначно !
Адольф Пешков
Если для правительства, то - повышение ВВП.
Адольф Пешков
И независимо от злобного твоего лая. Одна большая разница между тобой и коммуняками - прихоть элиты и плановое ведение деловой жизни.
igor smirnow
Сергей Яминов тявкнул и быстрей закрываться
Сергей Яминов
Позволь не согласится с твоим привычным бредом из агиток, но я привык верить только своим глазам. В этом большая разница между мной честным человеком и тобой мракобесом !
Сергей Яминов
Вы человеконенавистники ничтожны, перед трудоголиком и порядочным Путиным, и поэтому никто вас не будет помнить добрым словом, кроме презрения к Вам ничтожествам !
igor smirnow
Сергей Яминов моська сраная
Владимир Фердман
Называть вредные вещества, применение которых укорачивает жизнь мне не кажется хорошим. (В России смертность на душу населения находится на 204 месте в мире - далеко после Узбекистана и Индии) Уже многие брендовые продукты из России не пропускают в Европу из-за вредности, в том числе и наличия ингредиентов пальмового масла, которые в Европе из пищевых сортов удаляются.
Сергей Яминов
Откуда пальмовое масло может быть в России в таких больших количествах ? А может дело в агитках коммуняк ? Насколько я хорошо знаю эту тему, у нас в Тюменской области такого нет, потому что за этим следит не только Потребнадзор местный, но и Общественники из простых людей, а их не обманешь.
Гаражный кооператив ЛАДА
Когда в дискуссии крыть нечем, всегда переходят к личностям и оскорблениям оппонентов.
Гаражный кооператив ЛАДА
Наличие и состав жиров в продуктах может определить только лабораторный анализ, а наличие пальмы только специальный анализатор хим.состава. Этих приборов и спецов просто НЕТ, от фразы "СОВСЕМ НЕТ" среди всяких общественников, да и в областных Потребнадзорах приборов и спецов не держат. Там только брехунов содержат.
Сергей Яминов
У нас в г.Тюмени очень большая и современная подобная Лаборатория, тем более, наша Тюменская область самая богатая, и имеет многие возможности, для разоблачения любого Фейка. Тем более, плохой пример ("белые каски"), всегда заразителен !
Сергей Яминов
Это Вы правильно заметили. Вот и заметьте, кому не нравится неудобная Правда, те не жалеют "грязи" для меня, но мне в старости поздно менять убеждения !
Владимир Фердман
Все правильно У нас это разрешено и не проверяется
Владимир Кудров
"при "дорогом Леониде Ильиче" При дорогом Леониде Ильиче, Сергей коммуняк уже не было. Вы поздно родились, видимо.
Сергей Яминов
Вы имеете в виду настоящих коммунистов, или членов КПСС, при "дорогом Леониде ильиче" ? Кстати мне 67 лет.
Владимир Кудров
Четырежды "герой" (2 ордена и 1 медаль на Параде Победы) никак не коммунист. К вашему совершеннолетию коммунисты вымерли, А мне 84 года.
Sasha Sokolov
отказаться от масла нельзя,а рак он и по др причинам появляется в вас читатели
Владимир Фердман
согласен. Россия применяет более 200 пищевых добавок, запрещенных в Европе
Николай Петров
Может потому наши продукты в Европе считаются лучше ?
Николай Петров
Николай Петров
Николай Петров
Sasha Sokolov
ты живой как и все остальные читатели ну не ешь эти 200 добавок
Владимир Фердман
Возможно только при ведении натурального хозяйства
Владимир Фердман
так уже многие возвращают назад - не проходят контроль
Николай Петров
А европейские и американские с ГМО, вообще в Россию не завозят.
Николай Петров
Российские гипермаркеты "MERE" в Германии не успевают загружать стеллажи продуктами российского производства. Всё раскупается .
Гаражный кооператив ЛАДА
Конечно нельзя отказаться от пальмы! Индонезия - страна "любимая" с советских времён. В СССР и Россию сплавляет все отходы, а чистяк идёт в США и Гейропию.
Владимир Фердман
В этом году Германия вернула брендный башкирский мед в связи с содержанием вредных инградиентов Австрия вернула мороженое, в котором оказались вызывающие рак инградиенты пальмового масла. А у нас все это проходит.
Владимир Фердман
так у нас и своих хватает
Николай Петров
Вернули продукцию недобросовестных производителей. Нормальное дело. Как и Россия часто возвращает. Если , конечно, вы не врёте. Не нашёл в сети этого "события".
Sasha Sokolov
ты живое судя по фото которое ты тут выставило, вот и живи дальше, и не ной...или ты вагоно гаражно-багажное...существо так масло тебе не вредит...образ странно выбранное для себя
Sasha Sokolov
ты любитель меда,интересно зачем он тебе?
Гаражный кооператив ЛАДА
В таких писаниях чаще всего отмечаются защитники того, что пытаются ограничить или делают вид, что пытаются ограничить законом власть предержащие или защитники власть предержащих. Переходы на личности говорят об отсутствии знаний и фактов.
Sasha Sokolov
какие в Оно факты ,про пальмовое масло,это что новость?,очнись багажное)))....кто что пытается ограничить,о чем речь Оно писало?
Владимир Фердман
в 120 блюдах моей кухни он присутствует
Владимир Фердман
это не вчера было. А вот эпизод этой зимой. Около магнита 4 люка теплотрассы, на которых греются бродячие собаки и около них валяются сосиски, но собаки их не воспринимают как еду и не потому, что сытые - хлеб простой съедают.
Николай Петров
Как же вы не померли до сих пор?
Sasha Sokolov
я рад очень приятного аппетита
Владимир Фердман
так я сначала собаке даю попробовать. Если съедает, то и сам ем
Сергей Читалов
власти , они же владелцы крупного бизнеса травят народ из-за сверхприбыли
Николай Петров
Не врите.
Елена Матвеева
У антиваксеров все привитые заразные... А у пальмофобов кругом пальмовое масло. Они его скоро в чае и сахаре найдут, бедняжки.... И все нищают очень стремительно! Но полки в супермаркетах опустошают регулярно. 😊😊😊
Альбина Колесникова
Поживём и увидим.
Любовь Иванова
А поживем!?
Ирина
Пишут ,что ввоз пальмового масла в РФ -это бизнес спикера Госдумы Володина . Если это так ,то ничего не изменится .
Любовь Иванова
Я убеждена, что ничего не изменится. Замешаны слишком" высокие" люди и большие деньги.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Травить не перестанут. Просто увеличатся взятки чиновникам и снова вырастут цены на пальмомасловую продукцию.
Матвеев Николай
Приняли закон о вреде пищи, и что дальше.... А где план об исправлении, кто будет исполнять и как будет этот человек за неисполнение этого плана? Пробалаболили и точка? А аффтор уже лежит у ног правительства за хорошие словеса!
bianka Белая
Автор из стаи, которая с пальмы слезла и не может успокоиться.
Александр Святкин
Нам уже обещали и рыбу дешевую напрямую с моря на прилавки, и сельхозпродукцию минуя посредников, и усиления контроля за алкоголем. Короче эту очередную лапшу мы в очередной раз схаваем и будем жрать дальше пальму. Там крутятся такие баснословные деньги и чтобы продажные депутаты упустили такой куш, это вряд ли.
Елена Козлова
Плесень уже не знает, за что уцепиться, чтобы, под видом поддержки, пнуть власть. Смиритесь уже, убогие, к власти вам не вернуться!
Гаражный кооператив ЛАДА
Самое интересное во всём базаре по поводу и без то, что Россия производит подсолнечника и чистого подсолнечного масла столько сколько в СССР только мечталось, и всё идёт мимо. Сами производители пальмового масла в Индонезии, не употребляют в пищу свою продукцию, а подсолнечник кушают с удовольствием.
tertadani3103
KOZLOVA, U TEBYA GOVORASCHAYA FAMILIYA, HOTYA YA SCHITAYU, CHTO TEBE PODOYDET BOL'SHE PIDORASOVA, ILI MUDADZE! PODSTILKA PRODAZHNAYA!!
Елена Шувалова
Я так и не поняла, за что автор благодарит правительство. Если берётесь писать, так вразумительно и грамотно. Сплошные ошибки.
Леонид Алексеев
У автора видимо уже вместо мозгов пальмовое масло!!!

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