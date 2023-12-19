19 декабря ЛДПР проведет в Москве предвыборный съезд, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее он заявлял, что партия будет участвовать в выборах президента.
Съезд ЛДПР
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19 декабря ЛДПР проведет в Москве предвыборный съезд, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее он заявлял, что партия будет участвовать в выборах президента.
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