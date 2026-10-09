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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дармиан перешел в «Болонью» свободным агентом. Последние 6 сезонов 36-летний экс-защитник «МЮ» играл в «Интере»

« Болонья » объявила о переходе Маттео Дармиана свободным агентом. 36-летний итальянец подписал контракт с клубом Серии А до 30 июня 2027 года.

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