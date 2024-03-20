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Премьер Мишустин подписал распоряжение о развитии цифровой трансформации в госуправлении до 2030 года

Премьер Мишустин подписал распоряжение о развитии цифровой трансформации в госуправлении до 2030 года

Центр управления госуслугами РФ разработал план мероприятий по развитию онлайн-сервиса "Госуслуги". Согласно этому плану, число услуг, предоставляемых в электронном формате, будет увеличиваться с течением времени.

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