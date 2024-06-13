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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Лука Дончич – одна из самых больших звезд лиги и должен придерживаться более высоких стандартов»

«Никто не может ничего ему объяснить. Ни партнеры, ни тренеры, ни администраторы, ни журналисты, ни фанаты, ни судьи.

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