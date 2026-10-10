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Контрафронт

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Украина: 15 человек погибли, 16 получили ранения, еще несколько пропали без вести в результате...

Украина: 15 человек погибли, 16 получили ранения, еще несколько пропали без вести в результате авиаударов России по Запорожью (Запорожская область) ранним утром.

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