В Чехии признали Россию главной угрозой безопасности для страны

Правительство Чехии назвало Россию самой главной и опасной угрозой для своей нацбезопасности. Риски нападения России на Чехию увеличились с момента окончания Холодной войны, сказано в документе об оборонной доктрине республики.
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