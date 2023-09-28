Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Как правильно в СССР было! Принудительные лечение и статья за тунеядствоЗа три недели пер...
  • Эльдар Алиев
    🙏💓🇷🇺👍Патриотический фл...
  • Константин Котельников
    Ага, Россия будет разносить вхлам Европу, а пиндосы будут аплодировать из-за лужи, наблюдая, как её конкуренты делят ...Близкая к Пентаго...

В Чехии признали Россию главной угрозой безопасности для страны

В Чехии признали Россию главной угрозой безопасности для страны

Правительство Чехии назвало Россию самой главной и опасной угрозой для своей нацбезопасности. Риски нападения России на Чехию увеличились с момента окончания Холодной войны, сказано в документе об оборонной доктрине республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
К
Корсаков
Что ж за пакостные сволочи наши бывшие друзья и нахлебники. Прав, прав был Фёдор Михалыч Достоевский
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх