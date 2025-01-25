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Польша собралась защитить ЕС забором на границе с Белоруссией

Польша собралась защитить ЕС забором на границе с Белоруссией

AP: Польша построила шестиметровый забор на границе с Белоруссией для защиты ЕС Польша сосредоточилась на безопасности, в том числе ЕС, поэтому построила на границе с Белоруссией шестиметровый забор с колючей проволокой и видеокамерами, пишет Associated Press.

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