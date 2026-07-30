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Взрывы по всей Украине! Поражены аэродромы, склады и логистические центры

Взрывы по всей Украине! Поражены аэродромы, склады и логистические центры

Ночная серия ударов: поражены аэродромы, предприятия ВПК и суда с вооружением В ночь на 30 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины.

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