⚙️ Студенты из Севастополя за сутки собрали цифровой двойник энергосистемы нефтяного месторождения Учащиеся Севастопольского государственного университета выиграли во всероссийском командном соревновании по решению производственных задач.
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