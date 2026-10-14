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Ученые учат птиц забытым песням

Ученые учат птиц забытым песням

Когда популяции птиц сокращаются, птенцам сложнее выучить правильные трели для привлечения партнёра. Певчие птицы учатся пению у других особей – отца или соседей, поэтому у локальных групп формируются свои диалекты.

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