Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Чат-бот на портале поставщиков услуг столицы отвечает на 80% вопросов Департамент информационных технологий столицы разработал десять чат-ботов, предназначенных для оперативного предоставления информации москвичам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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