СКР предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрею Парубию и председателю украинской пограничной службы Николаю Литвину обвинения в гибели мирных жителей Донбасса.
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