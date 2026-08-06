Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье полицейские и общественники краевого главка провели масштабную «Зарядку со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, на территории музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в Ставрополе состоялась масштабная спортивная акция «Зарядка со стражем порядка».

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