Ижевск. Удмуртия. При прохождении диспансеризации у жителей Удмуртии впервые выявили больше 34 тыс. новых случаев разных заболеваний.
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