Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время теледебатов пообещал организовать переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимиры Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) для урегулирования конфликта.