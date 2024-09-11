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Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время теледебатов пообещал организовать переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимиры Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) для урегулирования конфликта.

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