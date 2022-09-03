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Арестович перечислил преимущества ВСУ в Херсонской области - дальнобойные средства поражения и разведка

Арестович перечислил преимущества ВСУ в Херсонской области - дальнобойные средства поражения и разведка

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович перечислил преимущества украинской армии в противостоянии с российскими войсками на территории Херсонской области.

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