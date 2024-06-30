Крошечный Fiat Topolino превратили в роскошный пляжный электромобиль

В 2023 году компания Fiat возродила микрокар Topolino в виде крошечного электромобиля. Оригинальную машину выпускали с 1936 по 1955 годы, а актуальная версия официально относится к электрическим квадрициклам и позиционируется как транспортное средство для пляжных вылазок.