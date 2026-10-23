The Ukrainian Armed Forces launched balloons with drones in Moscow today, it was because of this that all airports were closed, and from Sheremetyevo began evacuation.
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