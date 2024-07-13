Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Telegram-каналу SHOT заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о покушениях на президента РФ Владимира Путина.
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