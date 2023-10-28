Глава минюста Украины сообщил, что заключенные из тюрем были направлены в шахты

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные из украинских тюрем были направлены в шахты на работу вместо отправленных на фронт шахтеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии