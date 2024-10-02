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В Госдуму внесли пять законопроектов о незаконной миграции

В Госдуму внесли пять законопроектов о незаконной миграции

Планируется ужесточение наказаний за незаконную миграцию и подделку документов.В Госдуму России внесли пакет из пяти законопроектов, которые направлены на ужесточение контроля за незаконной миграцией.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Господин Володин, прислушайся к Народу! Хвати по воде вилами писать Законы! Пора требовать их обязательного исполнения! Диаспоры в России, это легализованные воры в законе.Главарей диаспор необходимо судить по статьям,что и воров в законе.Унизительно слышать от депутатов о мерах по незаконной миграцции.Потеря смыслов что ли в ГД? Незаконнная это уже преступление и пусть МВД применяет законы по факту преступления, а к российским чинушам, в том числе и из МВД,ФМС прменять ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ полную КОНФИСКАЦИЮ имущества, запредательство,за измену государству!
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