«Известия»: Авиакомпаниям в РФ запретят рассаживать семьи в самолётах

Первый зампред комитета Государственной Думы по защите семьи Татьяна Буцкая поделилась информацией о том, что депутаты «Единой России» приступили к подготовке законопроекта, предусматривающего запрет рассадки родителей и их детей.
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