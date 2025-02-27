Ветераны СВО будут получать медицинскую помощь вне очереди

САША ЛЕПАЕВ

я не против но это по моему перебор. если вы так хотите сделайте для ветеранов отдельное лечебное заведение где ветераны будут получать помощь не ущемляя простой народ. да народ их должен уважать. но представьте стоит бабушка в очереди ей 70 лет она еле стоит. и пришел боец его нужно пропустить как это будет выглядеть со стороны. значит на войне защищал страну и людей а здесь ему на людей п.как то не правильный будет закон. больные они по моему все равны перед богом и законом. и помощь всем одинаково нужна это не очередь в кинотеатр.