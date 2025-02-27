Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    я не против но это по моему перебор. если вы так хотите сделайте для ветеранов отдельное лечебное заведение где ветер...Ветераны СВО буду...
  • Павел Смирнов
    Браво, молодцы, умницы, дождались!В Архангельске об...
  • Вячеслав Васильев
    Я посылаю сразу нах.Если работник банка реально -найдёт способ связатся.Очередной житель ...

Ветераны СВО будут получать медицинскую помощь вне очереди

Ветераны СВО будут получать медицинскую помощь вне очереди

В столице Поморья состоялось заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с фондом «Защитники Отечества».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
я не против но это по моему перебор. если вы так хотите сделайте для ветеранов отдельное лечебное заведение где ветераны будут получать помощь не ущемляя простой народ. да народ их должен уважать. но представьте стоит бабушка в очереди ей 70 лет она еле стоит. и пришел боец его нужно пропустить как это будет выглядеть со стороны. значит на войне защищал страну и людей а здесь ему на людей п.как то не правильный будет закон. больные они по моему все равны перед богом и законом. и помощь всем одинаково нужна это не очередь в кинотеатр.
Ответить
21 час.
наверх