"Наряды эскортниц". Образы мам на школьных линейках вызвали возмущения в соцсетях

Комментаторы критикуют женщин за каблуки и мини-юбки Матери с детьми на школьных линейках 1 сентября / Фото: соцсети В соцсетях россияне обсуждают наряды некоторых мам на школьных линейках и заявляют, что те выглядят "как эскортницы".
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