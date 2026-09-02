"Наряды эскортниц". Образы мам на школьных линейках вызвали возмущения в соцсетях

Комментаторы критикуют женщин за каблуки и мини-юбки Матери с детьми на школьных линейках 1 сентября / Фото: соцсети В соцсетях россияне обсуждают наряды некоторых мам на школьных линейках и заявляют, что те выглядят "как эскортницы".