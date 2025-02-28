Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин её смерти

Семья голливудской актрисы Мишель Трахтенберг, тело которой было ранее найдено в квартире на Манхэттене, отказалась от процедуры вскрытия для определения точной причины её смерти из религиозных соображений.
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