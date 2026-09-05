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Татар-информ

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Подростка из Марий Эл будут судить за создание закладок с наркотиками в РТ

Подростка из Марий Эл будут судить за создание закладок с наркотиками в РТ

Подросток из Марий Эл предстанет перед судом за создание закладок с наркотиками в Татарстане. Как сообщили в СУ СК России по РТ, летом 2026 года 17-летний парень договорился с неизвестным о создании закладок с наркотиками за вознаграждение.

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