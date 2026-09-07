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Татар-информ

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В Татарстане волонтеров обучили оказывать первую помощь избирателям

В Татарстане волонтеров обучили оказывать первую помощь избирателям

Волонтеров, которые будут помогать избирателям во время голосования в Татарстане 18–20 сентября, обучили оказывать первую помощь.

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