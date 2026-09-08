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Царьград

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Лось из Измайлово вернулся в лес усилиями департамента Москвы

Лось из Измайлово вернулся в лес усилиями департамента Москвы

Специалисты департамента Москвы вернули лося, забредшего в Измайлово, в лес на территории ТиНАО. Сейчас у лосей активный период гона, поэтому они часто покидают привычные места обитания и даже приближаются к людям.

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