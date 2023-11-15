Останина: предмет семьеведение могут ввести в школах в 2024 году

В школьной программе 2024 года может появиться обязательный предмет семьеведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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