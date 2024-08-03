«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?

Границы закрыть надо. Пока дума с умом соберется, пол средней азии в России окажется. А басмачи не будут разбираться кто имеет неприкосновенность, кто нет , резать будут всех без разбора.

Александр Рожков

Чё? Фуево? Нипалучаетца? А вот у большевиков получилось. Такая вот мина Ленина. А патамушта он опирался на идеологию справедливости и равенства. На простой народ опирался в Азии, а не на баев. И ни кто не пер в Россию почему то. И вот у Лукашенко получается и проблем нет. А у нас, бедненьких, одни проблемы, у горемык.... А может быть хуевых танцоров пора менять на хороших, тех танцоров, кому яйца не мешают....?