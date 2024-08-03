Честно говоря, даже неприятно это слушать. Но такие вещи мне говорили всё чаще и чаще. «И США, и Великобритания ведут здесь активную деятельность», — считает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.
«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?
Комментарии
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N
Nata
Границы закрыть надо. Пока дума с умом соберется, пол средней азии в России окажется. А басмачи не будут разбираться кто имеет неприкосновенность, кто нет , резать будут всех без разбора.
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15 час.
Александр Рожков
Чё? Фуево? Нипалучаетца? А вот у большевиков получилось. Такая вот мина Ленина. А патамушта он опирался на идеологию справедливости и равенства. На простой народ опирался в Азии, а не на баев. И ни кто не пер в Россию почему то. И вот у Лукашенко получается и проблем нет. А у нас, бедненьких, одни проблемы, у горемык.... А может быть хуевых танцоров пора менять на хороших, тех танцоров, кому яйца не мешают....?
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12 час.
Александр Рожков
Не волка, А БАЯ...
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12 час.
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