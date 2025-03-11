20+ кадров, которые честно покажут внутреннюю кухню профессий

Все профессии по-своему особенные. Каждый работник привносит в рутинные будни что-то свое. Может показаться, что в деятельности некоторых специальностей нет ничего необычного, но если приглядеться поближе, в любом закулисье можно найти занимательную историю.
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