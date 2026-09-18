Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Дочь «кровавого карлика» и врага народа: что случилось с дочерью Николая Ежова

У обладателя «ежовых рукавиц», как известно, не было родных детей. Приемная дочь Николая Ежова (она умерла 2 года назад) до конца своих дней не верила в сатанинскую кровожадность своего родственника.

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