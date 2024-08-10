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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • михаил валеев
    А если бы бандит побрился морду накрасит и женские оденет что запрещать будем.Бандит расстрелял...
  • ПавелЗзаварзин
    ...так ведь уже определено - госдура!Бандит расстрелял...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а что скажет госдума.она обрадуется ее запад похвалит. отвалит еще денег. и эта по раджа как была так и останется.это...Бандит расстрелял...

Марков: Белоруссия не отводила большую часть войск с границы с Украиной

Марков: Белоруссия не отводила большую часть войск с границы с Украиной

Сергей Марков Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале написал, что Белоруссия не отводила большую часть своих войск с границы с Украиной.

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