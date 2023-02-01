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Аликин о дедлайне: «Прекрасно понимал, что «Амур» не отпустит, хотя разговоры были. Спокойно ко всему относился»

Вратарь «Амура» Евгений Аликин сказал, что не сидел на чемоданах перед дедлайном.  – Насколько для вас этот сезон стал прорывным? У вас суперская статистика.

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