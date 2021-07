ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Куда устремлены все мировые потоки богатства С месяц назад популярной в Интернете сделалась статья The Same Shady People Own Big Pharma and the Media (Одни и те же теневые люди владеют Большой Фармой и медиа) Джозефа Мерколы (Joseph Mercola).