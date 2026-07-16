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Нижегородский онколог Сиводедова развеяла главные мифы о загаре

Нижегородский онколог Сиводедова развеяла главные мифы о загаре

Экватор лета — повод напомнить о защите кожи от солнца. Онколог-дерматолог Нижегородского областного онкодиспансера Наталья Сиводедова объяснила НИА «Нижний Новгород», какие заблуждения могут быть опасны для здоровья.

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