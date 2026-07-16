Нижегородский онколог Сиводедова развеяла главные мифы о загаре

Экватор лета — повод напомнить о защите кожи от солнца. Онколог-дерматолог Нижегородского областного онкодиспансера Наталья Сиводедова объяснила НИА «Нижний Новгород», какие заблуждения могут быть опасны для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии