Боец Туменов попал в реанимацию накануне боя на турнире ACA

Он перенёс операцию, его жизни ничего не угрожает.Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Боец Биберт Туменов перенёс операцию накануне поединка против Курбана Тайгибова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве.