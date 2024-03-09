Боец Туменов попал в реанимацию накануне боя на турнире ACA

Он перенёс операцию, его жизни ничего не угрожает.Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Боец Биберт Туменов перенёс операцию накануне поединка против Курбана Тайгибова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве.
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