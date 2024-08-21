Как лучше всего спать с пользой для здоровья

Специалист рассказал, в какой позе лучше всего спать. Правильная поза для сна важна для оптимального функционирования внутренних органов, включая сердце, подчеркивает кардиолог Анна Мастеркова из ФКНЦ ФМБА России.
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