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Форвард «Монреаля» Демидов пропустит от двух до четырёх недель из-за травмы

Форвард «Монреаля» Демидов пропустит от двух до четырёх недель из-за травмы

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получил травму нижней части тела. Как сообщает пресс-служба клуба, он выбыл на срок от двух до четырёх недель.

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